مجتمع
قرض جديد لتمويل الحماية من الكوارث
وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على تحمل الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية. وأكد بلاغ للبنك أن سيستخدم التمويل الجديد سيستخدم لتوسيع نطاق البرنامج الخاص بالإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والصمود أمامها، وتحسين القدرات المؤسسية على إدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات التي تستهدفأكمل القراءة »
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