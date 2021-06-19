وطنية
غضب داخل صندوق التقاعد
إضراب لثلاثة أيام وتخوف من آثار إدماج الصندوق في قطب عمومي يعيش مستخدمو إدارة الصندوق المغربي للتقاعد موجة من الغضب، بسبب الأخبار التي فاجأتهم بها الإدارة، بشأن مصير الصندوق، والتفكير في إعلان المغادرة الطوعية السنة المقبلة. وأكدت مصادر نقابية أن مدير المؤسسة فاجأ أعضاء المكتب النقابي، في لقاء عقد الثلاثاءأكمل القراءة »
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