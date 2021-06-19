fbpx
وطنية

غضب داخل صندوق التقاعد

منذ ساعتين
إضراب لثلاثة أيام وتخوف من آثار إدماج الصندوق في قطب عمومي يعيش مستخدمو إدارة الصندوق المغربي للتقاعد موجة من الغضب، بسبب الأخبار التي فاجأتهم بها الإدارة، بشأن مصير الصندوق، والتفكير في إعلان المغادرة الطوعية السنة المقبلة. وأكدت مصادر نقابية أن مدير المؤسسة فاجأ أعضاء المكتب النقابي، في لقاء عقد الثلاثاءأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى