حوادث
تفكيك شبكة للاتجار بالبشر
إيقاف 29 مرشحا للهجرة السرية بواد الشراط ومليونان لكل ضحية مقابل الوصول إلى إسبانيا فككت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي «الغوازي» بالصخيرات، صباح الثلاثاء الماضي، شبكة للاتجار في البشر مختصة في تنظيم الهجرة السرية نحو إسبانيا. وأفاد مصدر «الصباح» أن معلومات توصل بها المركز الترابي الواقع بمحيط قصر المؤتمرات الصخيرات،أكمل القراءة »
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