افتتاحية
هيأة مستقلة
حين يقبل زعماء أحزاب سياسية الجلوس إلى طاولة واحدة مع وزير الداخلية، ويقول لهم إنه من سيشرف على انتخاباتهم المقبلة من “طقطق للسلام عليكم”، ولا ينبسون ببنت شفة، فانتظر الساعة. إن الاجتماع الذي احتضنته وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، وترأسه وزير الداخلية وحضره الأمناء العامون للأحزاب، أكبر إهانة للمسار الديمقراطي والسياسي،أكمل القراءة »
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