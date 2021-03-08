ورزازات…دورة تكوينية حول أهمية الاسعافات الأولية بالتعليم الأولي

نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بورزازات، خلال نهاية الأسبوع، دورة تكوينية حول “أهمية الاسعافات الأولية بالتعليم الأولي”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين، خاصة المشروع رقم 1 المرتبط بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه وجودته، وتنفيذا لبرنامج مركز موارد التعليم الأولي بورزازات.

وذكرت المديرية أن هذه الدورة، التي استفادت منها العديد من المربيات في التعليم الأولي بالإقليم، تضمنت عدة عروض تطرقت إلى مواضيع تتعلق بالإسعافات الأولية المنجزة خلال الإصابة بالجروح والكسور والحروق والتعرض للاختناق.

وتطرقت هذه الدورة التكوينية، التي احتضنتها مدرسة ابن خلدون، إلى الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال بالتعليم الأولي وطريقة التعامل معها، وكذا كيفية التصرف خلال التعرض للتسمم، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية.

ويعتبر التعليم الأولي من ضمن أولويات الإصلاح التربوي بالمغرب، الذي يكتسي أهميته الخاصة انطلاقا من المرحلة العمرية لفئة الطفولة التي يقاربها، والتي تشكل مرحلة هامة في التكوين الشخصي للطفل من خلال الانفتاح على أبعاده النفسية والجسدية والعاطفية والعقلية، مع ما تعنيه هذه المرحلة من تنمية للقدرات والمهارات والتشبع بالقيم الإيجابية.

وتؤكد المصالح التربوية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري، وخاصة المربيات والمربين في تجويد وتحسين مخرجات التعليم الاولي، تأتي عملية تقوية القدرات المهنية والمعرفية لهاته الفئة ضمن أولويات حقيبة مشاريع استراتيجية تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51.