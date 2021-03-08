جهة الرباط…التساقطات المطرية تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد

تنعش التساقطات المطرية المسجلة على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة الآمال بتحقيق إنجازت جيدة وواعدة برسم الموسم الفلاحي الحالي.

وقد سجل المتوسط الجهوي للتساقطات المطرية معدل 444 ملم على مستوى الجهة، إذ بلغ أقصى معدل 540 ملم بالشريط الساحلي مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط في الفترة ذاتها، حيث بلغت التساقطات 200 ملم، أي بزيادة 122 بالمائة.

وسيكون لهذه التساقطات المطرية ، وأساسا توزيعها الجيد ، تأثير إيجابي على نمو الزراعات بالجهة، وخاصة الحبوب.

وفي هذا الصدد، أبرز المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة عزيز البلوطي أن الموسم الفلاحي الحالي يتميز بتساقطات مطرية مهمة جدا، والتي فاقت ضعف ما سجل السنة الفارطة.

وتابع البلوطي أن التساقطات المطرية بلغت هذه السنة معدل 440 ملم إلى حدود الآن مقابل 200 ملم السنة الفارطة، مبرزا أن كمية التساقطات المطرية ساهمت ، بكيفية كبيرة جدا ، في ملء حقينة السدود، حيث سجل تطور في هذا المجال، فضلا عن تعزيزها للفرشة المائية.

ولفت المدير الجهوي للفلاحة للجهة إلى أن هذه التساقطات كان لها أيضا وقع كبير جدا سواء على المزروعات السنوية أو الأشجار المثمرة.