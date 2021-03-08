أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“تخوفات من تسليم ملياردير سعودي للرياض”… “الابتزاز يطيح بـ “كوميسير” ومفتشين”… “خبير في اللقاحات: الله معكم”… “بوانو: مقاعد المستشارين تباع في المزاد”… “بوانو: مقاعد المستشارين تباع في المزاد”… “العنصرية تلاحق العائلة الملكية البريطانية” … “كورونا يكتسح مباراة إعدادية بمراكش” … ملف خاص عن “الصحة والسلامة… الغائبان في عالم الشغل”… وآخر بعنوان “الكلاب الشرسة… كل ممنوع مباح”، وغيرها من الأخبار والمواضبع الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.