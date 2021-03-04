المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة عرفت مشاركة 1676 مترشحا

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم (الخميس)، إن النسخة الثالثة للمباريات الموحدة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، التي جرت ابتداء من 22 فبراير الماضي على مدى ستة أيام، عرفت مشاركة 1676 مترشحا لشغل 400 منصب.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المصلي قدمت خلال هذا الاجتماع إفادة بخصوص هذه النسخة الثالثة، مشيرة إلى أنها عرفت مشاركة 1676 شخصا يمثل حاملو شهادة الإجازة 78 في المائة من مجموعهم، فيما يمثل الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية منهم 44 في المائة.

وأكدت الوزيرة أنه اعتبارا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف مناطق المملكة، وللتخفيف من معاناة وتكاليف التنقل، تم اعتماد الترشيح الإلكتروني وتنظيم هذه المباريات عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية الملائمة.

وأشارت المصلي إلى أنه تم في هذا الإطار تحديد 30 مركزا من مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني، وتعبئة ما مجموعه 239 إطارا.