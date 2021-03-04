توقيع اتفاقيتين لترسيخ قيم التسامح والتعايش لدى الناشئة

تم، اليوم (الخميس) بمقر المتحف اليهودي بالدار البيضاء ، توقيع اتفاقيتين، من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش لدى الناشئة.

ووقعت الاتفاقية الأولى بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء -سطات ، ومؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي، فيما جمعت الاتفاقية الثانية بین ثانوية الوفاء الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية بالدار البيضاء – أنفا، وثانوية ابن میمون بالدار البيضاء، وثانوية ليوطي التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب.

وتروم الاتفاقية الاولى، التي وقعها كل من مدير الأكاديمية عبد المومن طالب ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي سيرج بيرديكو، إحداث “أندية التسامح، والتعايش” بالمؤسسات التعليمية التابعة لهذه الجهة، وتعريف الناشئة بالتراث الثقافي المغربي المتميز بتنوع روافده .

وتتضمن الاتفاقية على الخصوص تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، وزيارات مجانية للمتحف الثقافي اليهودي المغربي لفائدة المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية.

أما الاتفاقية الثانية ، فتهدف إلى إحداث فضاء للتسامح والعيش المشترك بثانوية الوفاء الإعدادية الذي سيضم قاعات تخصص لاحتضان ورشات تفاعلية ، ومعارض، وندوات، وأنشطة مشتركة لدعم قيم التسامح والعيش المشترك، يشارك فيها تلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية.