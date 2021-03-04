أزيلال: تسجيل 2260 حالة مؤكدة بكورونا منذ تفشي الجائحة

بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة بإقليم أزيلال منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد 2260 حالة ، وفقا لأحدث معطيات للمندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال.

وسجلت الجماعة الحضرية لأزيلال أكبر عدد الحالات الإيجابية المؤكدة حيث بلغ عدد المصابين 946 مصابا ، تليها الجماعة الحضرية لدمنات ب571 حالة .

وبلغ عدد المتعافين إلى الساعة 6 من يوم أمس (الأربعاء) 2185 شخصا، منهم 902 بالجماعة الحضرية لأزيلال و560 بالجماعة الحضرية لدمنات ، في حين ما يزال 24 شخصا يخضعون للعلاج.

وسجل إقليم أزيلال 51 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 منذ بداية تفشي الوباء ، منها 21 بالجماعة الحضرية لأزيلال و10 بالجماعة الحضرية لدمنات. في المقابل ، بلغ عدد الحالات المستبعدة منذ تفشي الوباء 19607 .