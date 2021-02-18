بركة: الجائحة فرصة لترسيخ نموذج تنموي جديد

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السابق، نزار بركة، أمس (الأربعاء) بالعرائش، أن جائحة فيروس كورونا تعتبر مناسبة لوضع وترسيخ نموذج تنموي جديد مغاير للسياسات الماضية، التي بلغت مداها، لتحقيق إنعاش اقتصادي ذي وقع إيجابي على المواطنين.

وأوضح بركة، في ندوة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش حول “أي إنعاش اقتصادي بعد جائحة كورونا؟”، أن هناك عدة خيارات مطروحة للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة القيام بخيار استراتيجي وفق تعاقد اجتماعي جديد لرسم مسيرة المغرب للخروج من الجائحة، تماشيا والتعليمات الملكية السامية لوضع نموذج تنموي جديد وإطلاق استراتيجية للإنعاش اقتصادي.

وبعد أن وصف ب “الخطير” خيار اعتبار أن الأزمة “ظرفية” و “عابرة” تقتضي العمل على ضمان الصمود الاقتصادي والمواصلة على النهج نفسه، دعا بركة، الذي سبق وشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، إلى ضرورة القيام بخيار إنعاش اقتصادي يقوم على إقرار سياسات مغايرة لتسريع وتيرة النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.