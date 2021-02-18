أشغال الطريق السريع تزنيت الداخلة تجاوزت 38 في المائة

أكد ياسين زيتون، رئيس قسم الأشغال بالقسم الشمالي بالمديرية المؤقتة لتهيئة الطريق الوطنية رقم واحد بين تيزنيت والداخلة، أن نسبة إنجاز الأشغال بالطريق السريع تزنيت- الداخلة (يشمل توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم واحد ل 9 أمتار بين مدينتي العيون والداخلة) تجاوزت 38 في المائة.

وأضاف خلال تفقد عامل إقليم سيدي إفني حسن صدقي، أمس (الأربعاء) بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لمقطع سيدي إفني من هذا المشروع الضخم المندرج في اطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، أن نسبة الأشغال في هذا المشروع بين تزنيت و العيون تجاوزت 41 في المائة.

وأوضح أن الأشغال انتهت في مقطع كلميم – زرويلة (إقليم كلميم)، وتجاوزت الأشغال في المقطع الرابط بين تزنيت وسيدي بوعدلي نسبة 70 في المائة (إقليم سيدي إفني)، وتجاوزت 53 في المائة في المقطع الرابط بين النقطة الكيلومترية 1187 (واد درعة) ومدينة الوطية (إقليم طانطان).

وبمختلف المقاطع الأخرى أكد المسؤول، أن نسبة الأشغال تتراوح ما بين 17 في المائة و67 في المائة.

وأشار الى أنه تم إنجاز سبع منشآت فنية من أصل 16 ، فيما انطلقت الأشغال بجميع المنشآت الأخرى المتبقية.

وينجز هذا المشروع الضخم على أزيد من 1000 كيلومتر بين تزنيت والداخلة، مرورا بالعيون، بميزانية تناهز 10 مليارات درهم.