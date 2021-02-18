افتتاح بورصة الدار البيضاء…ارتفاع في التداولات

سجلت بورصة الدار البيضاء في بداية تداولاتها، اليوم (الخميس)، ارتفاعا في التداولات، بفضل الأداء الجيد لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي كسب عند الافتتاح 0,27 في المائة، بـ 11.552,45 نقطة.

فيما ربح مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة)، 0,31 في المائة، مسجلا 942,8 نقطة.

وبدوره، قفز ماديكس (مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) بـ 0,28 في المائة، محققا 9.413,47 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة بـ 0,06 في المائة، ليستقر في 10.558,54 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,13 في المائة، إلى 9.913,87 نقطة.

من جهته، صعد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,37 في المائة، إلى 879,65 نقطة.