تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية ابن سينا بالرباط

جرت أمس (الأربعاء) بالرباط مراسم حفل تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية ابن سينا، ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة.

ويأتي تدشين هذا المركز، وفق بلاغ مشترك، في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، تحت شعار “من أجل الحياة”، واعتبارا للأولوية التي يحظى بها محور التربية على السلامة الطرقية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) برسم سنة 2021.

كما يأتي، كذلك، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ربطت مجال السلامة الطرقية بأهداف الارتقاء بالحياة المدرسية، وذلك من خلال برنامج “التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي” الهادف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني لدى التلاميذ.

وتم، في هذا الصدد، تنظيم مجموعة من العمليات والأنشطة في مجال التربية على السلامة الطرقية بشراكة بين “نارسا” ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب المصدر ذاته، يرمي هذا الفضاء البيداغوجي، الذي أحدث بمبادرة من “نارسا” إلى تقديم تكوين نظري وتطبيقي حول الوقاية الطرقية لفائدة الأطفال من 6 إلى 14 سنة، بهدف نشر ثقافة السلوكيات الطرقية الجيدة، وإطلاعهم على المخاطر المرتبطة بحوادث السير وعواقبها.