توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل المتوسطية والسواحل والسهول الأطلسية، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن تمركز سحب ركامية وضعيفة الاستقرار فوق مرتفعات الأطلس المتوسط مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أنحاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية إلى شرقية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وشمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 2 و7 درجات بكل من شمال المنطقة الشرقية، ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 7 و12 درجة بكل من السايس، والسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة غرب الأقاليم الجنوبية.