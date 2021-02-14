أيام للتكوين والتحسيس بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، خلال الفترة ما بين 15 و26 فبراير الجاري، أياما للتكوين والتحسيس بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار شراكة الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ” تغيير وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مفهوم الإعاقة بالمغرب“.

وحسب بلاغ مشترك للمجلس والمنظمة فإن هذه الأيام التحسيسية والتكوينية تهدف إلى تعزيز معارف مختلف الفاعلين في مجال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، واقتراح مبادرات لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، والتمكن من إجراءات الانتصاف من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال في وضعية إعاقة.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج هذه الأيام التحسيسية والتكوينية، التي تستهدف التلاميذ وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومهنيي التربية والصحة، يتضمن ورشة أولى ستنظم من 15 إلى 19 فبراير الجاري بالرباط، وورشة ثانية ستنظم من 22 إلى 26 من الشهر نفسه بالدار البيضاء، وذلك وفق مقاربة تفاعلية وتشاركية من خلال اعتماد تقنيات وأدوات تتلاءم مع مختلف أشكال الإعاقة.

وستخصص الجلسة الأولى لكل ورشة، يبرز البلاغ، لتسليط الضوء على المفاهيم والنقط الرئيسية لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، بينما ستخصص الجلسة الثانية للمبادئ العامة للآلية المستقلة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

(و م ع)