فاطمة الزهراء عمور تدشن أكبر حديقة ترفيهية في المغرب

ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء، مراسيم افتتاح أكبر حديقة ترفيهية في المغرب، كوكو بارك (COCO PARK) في مكناس، بحضور عبد الغني صبار، عامل عمالة مكناس، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى جانب العديد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، بلغت قيمة الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 200 مليون درهم (بدون احتساب تكلفة الأرض)، ويرتقب أن يخلق أكثر من 480 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يعزز المنتزه الجديد، ذي الطاقة الاستيعابية المقدرة بـ 7000 زائر يوميا، بشكل كبير، العرض الترفيهي لجهة فاس-مكناس.

ويمتد هذا المنتزه، الذي سيفتح أبوابه رسميا للزوار بعد غد السبت، وفق البلاغ ذاته، على مساحة تزيد عن 10 هكتارات، كما يقدم تجربة فريدة مستوحاة من الأمازون، ويضم أكثر من 50 نشاطا لجميع الأعمار، بما في ذلك ألعاب الفيديو والإثارة، ومحطة للتجديف، وسينما 5D، ومحطة للانزلاق على الحبل تمتد على 300 متر، فضلا عن الألعاب المائية، والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء عمور إن “المشاريع مثل كوكو بارك أساسية لتوفير عرض ترفيهي عالي الجودة يجذب العائلات ومحبي التسلية، مما يزيد من مدة الإقامة المتوسطة أيضًا. وبالتالي، فهو محفز حقيقي للتنمية الاقتصادية بالجهة. لهذا السبب تدعم الحكومة المشاريع الاستثمارية في الترفيه، من خلال برامج مثل “GO سياحة” و “مقاولة سياحية”، بالإضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار”.

(ي.ع)

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