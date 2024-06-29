وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس

أعلن بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قبل قليل، بكل حزن وأسى، انتقال الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك اليوم (السبت)، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

وأضاف البلاغ، إننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة “الصباح” بأحر التعازي لجلالة الملك محمد السادس، ولكل أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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