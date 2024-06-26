باك 2024 … نسبة النجاح بلغت 67,8 في المائة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أن 245 ألفا و881 مترشحة ومترشحا ممدرسا اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2024، بنسبة نجاح بلغت 67,8 في المائة، مقابل 59,8 في المائة في الدورة العادية لسنة 2023 (245 ألفا و295) ، أي بزيادة 8 نقاط مئوية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، أن 245 ألفا و881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143 ألفا و366 من الإناث، مبرزة أن عدد الناجحين عرف استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 72 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6 في المائة.

وأشار إلى أن 362 ألفا و848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة، بنسبة حضور بلغت 97,4 في المائة، مقابل 410 آلاف و273 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت 96,3 في المائة، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74 ألفا و556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8 في المائة، حيث اجتاز الامتحان بنجاح 29 ألفا و440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5 في المائة.

وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 148 ألفا و362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54 في المائة من مجموع الناجحين.

أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، يضيف البلاغ، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 64,2 في المائة بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1024، بنسبة نجاح بلغت 75,7 في المائة.

وتميزت هذه الدورة، بحسب المصدر، بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط.

وأشار إلى أنه ستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو.

وأبرز أن جميع المترشحات والمترشحين توصلوا بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء.

وسيجتاز 147 ألفا و317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106 آلاف و725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40 ألفا و592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، وذلك أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 من الشهر ذاته، وفق البلاغ ذاته.

وهنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، مشيدة بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم. كما أثنت على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة، متمنية التوفيق والنجاح للمترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز الدورة الاستدراكية.

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