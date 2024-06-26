قطب صناعات الموضة ينظم أول منتدى للابتكار

ينظم القطب التنافسي لصناعات الموضة، يوم ثالث يوليوز المقبل بالبيضاء، أول منتدى للابتكار في صناعات الأزياء، تحت شعار “إعادة ربط صناعات الأزياء بمهن المستقبل”.

وسيجمع هذا الحدث، الأول من نوعه في المغرب، كبار ممثلي الصناعة والخبراء وصانعي السياسات لاستكشاف الفرص الجديدة والتحديات التي تواجهها صناعات الأزياء في المغرب.

وتتمتع صناعات الأزياء في المغرب بتاريخ غني وخبرة معترف بها، إلا أنها تواجه تغيرات عميقة في سلاسل القيمة الخاصة بها، متأثرة بالتطورات الجيوستراتيجية وإعادة توطين الأنشطة الصناعية والميل المتزايد نحو الاستدامة.

ويعد المنتدى فرصة لتبادل الآراء حول القضايا الاستراتيجية للقطاع، وتحديد التوجهات المستقبلية، إذ سيتمكن المشاركون من اكتشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية واتجاهات السوق والحلول الملموسة لتحسين قدرة الشركات المغربية على المنافسة”، كما يؤكد المنظمون.

وسيشمل برنامج المنتدى ندوات وورش عمل ومؤتمرات يقدمها خبراء دوليون ومحليون. كما سيتمكن المشاركون أيضا من اكتشاف معارض المنتجات المبتكرة ومقابلة شركاء محتملين.

ويدعو “Cluster MDFC” جميع الفاعلين في قطاع الأزياء للمشاركة في المنتدى المهم، قصد المساهمة في إعداد رؤية مشتركة وتحديد استراتيجية تنمية طموحة لصناعات الأزياء في المغرب.

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