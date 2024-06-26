زوجة متهم تؤجل محاكمة “مومو”

‎أرجأت هيأة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عصر اليوم (الأربعاء)، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الشهير بلقب “مومو”، المتابع في قضية “فبركة جريمة وهمية”، إلى 3 يوليوز المقبل..

‎وتقرر تأخير النظر في الملف، لاستدعاء زوجة مختلق واقعة سرقة الهاتف خلال البث الإذاعي المباشر بعد أن ورد اسمها خلال الخبرة التقنية المنجزة على مكالمات هاتفية، إذ يشدد دفاع الطرف مدني في القضية وممثل النيابة العامة، احتمال علمه بواقعة السرقة المفبركة وبالتالي ضرورة سماع تصريحاتها.

‎وحضر المنشط الإذاعي أمين بوصفيحة، الملقب بـ”مومو” المحاكمة وخضع والمتابعين في الملف، أحدهما أنهى عقوبة الحبسية المحددة في ثلاثة أشهر حبسا نافذا، لاستنطاق من قبل رئيس هيأة الحكم والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني، كما تم عرض تقرير الخبرة التقنية على هواتف المتهمين.

‎ويشار إلى أن الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قضى بإدانة المنشط الإذاعي بأربعة أشهر حبسا نافذا، والمتهم الرئيسي مختلق دور ضحية السرقة بخمسة أشهر حبسا نافذا، وشريكه بالحبس النافذ ثلاثة أشهر حبسا نافذا.

مصطفى لطفي

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