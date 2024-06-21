من بينها الجزائر..هؤلاء هم القناصل الجدد للمملكة بـ 10 دول

كشفت مديرية الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أسماء القناصل العامين الجدد للمملكة بعدد من الدول، من بينها الجزائر وفرنسا وإسبانيا.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات التي توصلت بها “الصباح”، بـ 15 قنصلا عاما جديدا في 10 بلدان، تم تحديد إلحاقهم خلال فترات فاتح غشت، وفاتح شتنبر 2024، وفاتح مارس من عام 2025، منهم ثلاثة في إسبانيا، هم دنيا الدليرو بإشبيلية، وسمية الفاتحي بألميريا، ومحمد الجباري ببيلباو.

أما في فرنسا، فقد أشرت وزارة الشؤون الخارجية، على تعيين 3 قناصل جدد، وهم نزهة الساهل ببوردو، وفياض عبد الرحمن بكولومب، ولالة سمية البحاميدي بمونبليي.

وفي إيطاليا، جرى تعيين في منصب القنصل العام كل من سعاد سليماني بروما، وسيدي محمد بيدلله بطورينو، فيما شهدت هولندا تعيين قنصل عام واحد، هو مصطفى مبجل بدين بورش.

كما همت التعيينات الجديدة، معاد ابريز بلندن، قنصلا عاما بالمملكة المتحدة، فيما تم تعيين سعد بندورو كقنصل عام جديد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجرى تعيين مصطفى رزوق في منصب القنصل العام بالجزائر العاصمة، كما تم تعيين لحسن أبو درار على رأس القنصلية العامة للمملكة بنواذيبو بموريتانيا، وحسن أملول بتونس العاصمة.

واختتمت لائحة التعيينات الجديدة للقناصل العامين، بتعيين عبد الصماد تجرامت على رأس قنصلية المملكة بتورنتو بكندا.

(ي.ع)

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