أمن كلميم يحبط تهريب 460 كيلوغراما من الحشيش

أحبطت عناصر فرقة الشرطة القضائية بكلميم، زوال اليوم الجمعة، محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجزت 460 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “تاغجيجت”، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن كلميم، وأسفرت عن حجز 18 رزمة من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 460 كيلوغراما، والتي تم اكتشافها مدسوسة تحت التراب في انتظار عملية تهريبها.

وأكد المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية بكلميم فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

(ي.ع)

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