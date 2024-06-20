تقرير لـ”رويترز” و”أوكسفورد”: “الصباح” الأكثر مصداقية وموثوقية

صنف تقرير لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، أجرته بتعاون مع جامعة “أوكسفورد” البريطانية المرموقة عالميا، “الصباح” في صدارة الجرائد من حيث المصداقية والموثوقية.

ووضع التقرير نفسه، جريدة “الصباح”، التي تصدر عن مؤسسة “إيكو ميديا”، التي تضم أيضا جريدة “ليكونوميست” وإذاعة “أطلنتيك”، في الرتبة الأولى من حيث المصداقية والموثوقية ضمن كل الجرائد الورقية، والسادسة، ضمن أعلى مصادر الأخبار موثوقية، ضمن كل المنابر، إذ تصدرت القناة الثانية الترتيب، متبوعة بالقناة الأولى ثم قناة “ميدي 1″، ثم القنوات الإخبارية العربية (الجزيرة والحرة والعربية…)، وإذاعة “ميدي 1″، ثم جريدة “الصباح”.

وذكر التقرير، الذي اطلعت “الصباح” على نسخة منه، أن المغاربة، يعتبرون التلفزيون والإذاعات أول مصدر للخبر، متبوعة بالصحافة الورقية، والتي تتصدر فيها جريدة “الصباح” الترتيب.

وتفوقت الجريدة على منابر أخرى، على غرار الإذاعات الخاصة والقنوات الإخبارية العالمية، ثم باقي الجرائد الورقية، بالإضافة إلى مصادر الأخبار الأخرى العالمية، من منصات إخبارية وجرائد أجنبية تباع بالمغرب.

من جهته، كشف التقرير نفسه، أنه على غرار جريدة “الصباح”، فإن موقعها الرسمي، يوجد بدوره ضمن أفضل المنابر الإعلامية موثوقية وطنيا.

ووضع التقرير موقع “الصباح” أيضا، ضمن أول المواقع الإعلامية موثوقية لدى المغاربة، إلى جانب موقع القناة الثانية و”ميدي 1″ وموقع القناة الأولى وقناة الجزيرة القطرية.

وكشف التقرير أيضا أن أكثر من نصف القراء المغاربة، يعتبرون أخبار “الصباح” صادقة، ومتفوقة على منابر إعلامية أخرى.

وتحدث التقرير عن أن المواقع تظل أكثر جلبا للقراء بالمغرب، متبوعة بصفحات التواصل الاجتماعي، والتلفزيون، ثم المطبوعات الورقية، مشيرا إلى أن أغلب القراء ومتصفحي الأخبار، يلجون لها عبر هواتفهم المحمولة، بنسبة 82 في المائة، مقابل 63 في المائة يلجون إليها من الحواسيب، و36 في المائة من “الطابليتات”.

وحضر اسم جريدة “الصباح” وموقعها الرسمي في الرتب الأولى لكل التصنيفات التي جاء بها التقرير، على غرار الأكثر نزاهة ومصداقية، ثم الأكثر موثوقية، والأكثر بحثا من قبل القراء المغاربة.

وفي الاتجاه نفسه، وضع التقرير جريدة “الصباح” وموقعها الرسمي، ضمن أكثر المنابر الإعلامية بحثا من قبل القراء المغاربة، الراغبين في الحصول على المعلومة في كل المجالات.

العقيد درغام

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