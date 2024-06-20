مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة بمناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، طبقا للفصل 92 من الدستور، على مقترحات تعيين في مناصب عليا على مستوى وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي، ثم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويتعلق الأمر بالنسبة إلى وزارة بوريطة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “الصباح” بنسخة منه، بتعيين كل من علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة، وعمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس، وعبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، والوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وخالد المجديدي، مفتشا عاما.

أما على مستوى وزارات التجهيز والماء، والتعليم العالي، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فتمت المصادقة على تعيين مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي، ومحسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر، ثم الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور.

(ي.ع)

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