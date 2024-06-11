المغرب يلبي نداء مساعدة عاجلة لغزة

رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في مؤتمر دولي رفيع المستوى في منطقة البحر الميت بالأردن

حل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم (الثلاثاء)، بعمان لتمثيل جلالة الملك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت، 40 كيلومترا جنوب عمان بالأردن.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه الأردن ومصر ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار “نداء للعمل : مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وحسب المنظمين، سيتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

وينكب المشاركون في المؤتمر على تحديد الآليات والخطوات الناجعة للتوصل إلى استجابة جماعية ومنسقة للوضع الإنساني في غزة، والتوافق بخصوص الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للحاجيات العاجلة.

ويتعلق الأمر أيضا بتسريع عملية توفير وتسليم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة بطريقة فورية وكافية ومستدامة، وتحديد الاحتياجات اللوجستية لهذا الغرض وتهيئة الظروف المناسبة لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة.

وفي هذا الصدد، يتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر .

ياسين قُطيب

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