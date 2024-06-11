عيد الأضحى … خدمات الذبح والإيواء متوفرة بمجازر البيضاء وهذه أثمانها

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت إشراف مجلس جماعة الدار البيضاء، تنهي شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات إلى علم كافة المواطنين البيضاويين، أنها ستقوم بتوفير خدمة ذبح أضحية العيد بالمجازر الحضرية للدار البيضاء الكائنة بـشارع 10 مارس سيدي عثمان.

كما ستوفر بنفس المناسبة خدمة إيواء الأضاحي بإسطبلات مهيئة لهذا الغرض يومين قبل عيد الأضحى، وذلك ابتداء من يوم السبت 15 يونيو.

وعلى غرار كل سنة، تحرص الشركة على إنجاز عملية ذبح الأضحية وفق معايير وشروط السلامة الصحية والجودة المنصوص عليها من طرف الهيئات ذات الصلة.

تنظم هذه العملية في حدود الطاقة الاستيعابية للذبح (العدد محدود).

وللإشارة فإن المجازر الجماعية لمدينة الدار البيضاء تتوفر على ثلاثة شواهد الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، كما تتوفر على شهادة المطابقة ISO 22000 و ISO 9001

أثمنة الخدمة:

– خدمة الذبح: 240 درهما مع احتساب الرسوم؛

– خدمة الإيواء: 24 درهما لليلة مع احتساب الرسوم.

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