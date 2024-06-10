مديرية الأمن تتفاعل مع فيديو “ابتزاز شرطي لمبحوث عنه”

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، اطلاعها على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل أحد عناصر الشرطة بدعوى أنه يشكل موضوع بحث قضائي في قضية زجرية.

وتفاعلا مع ما جاء في الشريط المرجعي، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الشخص الذي يظهر في هذا الشريط تم استقباله بمقر ولاية أمن فاس من قبل والي الأمن حيث بسط تظلمه وتم تلقي شكايته في الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

(ي.ع)

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