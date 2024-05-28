سلطات البيضاء تمدد وقت الدفن بمقبرة الغفران

بعد تقاطر شكايات البيضاويين حول تحديد وقت الدفن بمقبرة الغفران في الرابعة مساء، قرر مجلس جماعة البيضاء إضافة ساعتين للوقت المحدد سابقا، وتمديده إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع، أن قرار تمديد وقت الدفن بمقبرة الغفران جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، حيث كان التوقيت محددا في الأصل، في السادسة مساء، ليتغير خلال رمضان باتفاق بين محافظ المقبرة وحفاري القبور إلى الساعة الرابعة مساء، ويستمر هؤلاء في اعتماده منذ ذلك الحين، ما اضطر عددا من العائلات، مرات عدة، إلى إيقاف مراسيم دفن ذويهم والعودة بالجنازة.

وبعد إلحاح طويل من قبل البيضاويين وفعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية بعمالة مديونة، التي تقع المقبرة ضمن نفوذها، أشعرت جماعة البيضاء محافظ هذه الأخيرة، الذي يستمر في مزاولة مهامه بشكل مؤقت إلى حين تهيأة مقبرة الإحسان بجماعة سيدي حجاج، (أشعرته) بقرارها ليتم العمل به انطلاقا من الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن مقبرة الغفران، المشيدة في ثمانينات القرن الماضي، تستمر في استقبال جنازات سكان مختلف عمالات البيضاء، ما عدا الحي الحسني وأنفا، الذين يدفنون جثت ذويهم في مقبرة الرحمة، رغم امتلاءها عن آخرها، في انتظار جاهزية المقبرة الجديدة التي ستعوضها، والتي أعطيت انطلاقة أشغالها في نونبر الماضي.

يسرى عويفي

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