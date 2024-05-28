300 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل حضري بجهة طنجة

تم رصد اعتمادات مالية بقيمة تناهز 300 مليون درهم لتمويل مشاريع تهيأة الفضاءات العمومية والتأهيل الحضري لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز بمدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتشكل هذه المشاريع موضوع 8 اتفاقيات شراكة صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالإجماع خلال دورته العادية المنعقدة مؤخرا، وتجمعه بوزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وولاية الجهة، ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات المعنية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

بمدينة تطوان، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 110 مليون درهم على مدى سنتي 2024 و 2025 لتهيأة ساحات المستشفى الجهوي والمركب الرياضي ومسرح دار مورسيا والقطب الفلاحي الغذائي وجنبات عدد من المحاور الطرقية الرئيسية، إلى جانب هيكلة عدد من الأحياء ناقصة التجهيز.

بينما بمدينة طنجة، فسيتم تعبئة 100 مليون درهم لتمويل الشطر الثاني من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري من خلال تعزيز البنيات التحتية الطرقية وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان وتقوية تبليط الأرصفة تحسين انسيابية حركة السير والعناية بالواجهات.

وباستثمار يصل إلى 20 مليون درهم، سيستفيد 13 حيا بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق من مشاريع تأهيل لمواجهة سلبيات الضغط العمراني والنمو السريع الذي تشهده هذه المدن، لاسيما ما يتعلق بتقوية البنية التحتية الطرقية وتحسين المشاهد العمرانية عبر العناية بواجهة البنايات.

كما سيتم على مستوى إقليم العرائش تعبئة 17 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل الطرق الحضرية والإنارة العمومية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإحداث المساحات الخضراء بعدد من الأحياء التابعة لجماعتي العرائش والقصر الكبير، فيما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 14 مليون درهم لتمويل مشاريع مشابهة على مستوى مدينة الحسيمة.

أما بمدينة شفشاون، فستتم تعبئة 14 مليون درهم لإنجاز أشغال تهيأة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، لاسيما ما يتعلق بتحسين السير والجولان من خلال بناء موقف سيارات مغطى بسعة تصل إلى 277 سيارة، وهو المشروع الذي يعول عليه من أجل تحسين الجاذبية السياحية للمدينة وتعزيز المداخيل الذاتية للجماعة.

وبغلاف مالي يصل إلى 13 مليون درهم، سيتم تمويل أشغال تهيأة الأحياء ناقصة التجهيز وتوحيد صباغة واجهات البنايات والأبواب والنوافذ ببعض الأحياء بمدينة وزان، فيما سيتم توجيه الغلاف المالي المخصص لإقليم الفحص أنجرة والبالغ 10,5 مليون درهم لتمويل أشغال تأهيل شبكة التطهير السائل وربط المنازل بالشبكة وبناء محطة للضخ بالجماعة الترابية ملوسة.

(و م ع)

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