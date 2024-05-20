“كنوبس” يبرم شراكة لتكوين أطره حول “أمو”

أبرم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع كل من مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، والمدرسة الدولية للصحة العامة (EISP)، التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم الصحية، موضوعها تكوين أطره حول نظام “أمو” ومجالات التمويل والتأمين واقتصاد الصحة.

وتوجت هذه الشراكة بتسليم الدفعة الأولى من خريجي ماستر إدارة الأعمال بالمدرسة المذكورة، ضمنهم 19 طبيبا وصيدلانيا وطبيب أسنان وبيولوجي ومهندسي إحصاء، (تسليمها) شهادات التخرج، خلال حفل ترأسه عبد العزيز عدنان، مدير “كنوبس”، ورشيد البقالي، مدير مؤسسة “للا سلمى”، ثم رضوان بلوالي، مدير EISP.

ومكن هذا التكوين، وفق بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أطره، من تحسين مهاراتهم في ما يتعلق بالتقييم الطبي والاقتصادي للمنتجات الصحية، والتحكم في نفقات الرعاية الصحية والتكيف مع طرق دفع وإدارة نظام “أمو”.

وأكد المصدر ذاته، مواصلة أوجه الشراكة بين المؤسسات الثلاثة المذكورة في سنة 2024، عبر تكوين 32 إطارا في مجالات تدبير مخاطر الأمراض وعلوم البيانات الصحية، على يد خبراء رفيعي المستوى، بهدف توليد موارد بشرية قادرة على مواجهة تحديات الرقمنة واستدامة خطط التغطية الطبية، ومواكبة تحول المنظومة عبر تفعيل المشروع الملكي لإصلاح الحماية الاجتماعية.