حادثة سير مأساوية تودي بحياة أربع فلاحات والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن حادثة سير مميتة وقعت، زوال اليوم الاثنين بجماعة سبت الكردان، وذلك إثر انفجار إحدى عجلات سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل على متنها 14 امرأة يشتغلن في المجال الفلاحي.

وأدى انفجار العجلة إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، مما تسبب في اصطدامها بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، فيما أسفر الحادث المأساوي عن وفاة أربع نساء، وإصابة خمس أخريات بجروح بليغة، بينما أُصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم سائقا السيارتين، بجروح خفيفة.

وباشرت النيابة العامة بحثا دقيقاً من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عنه.

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