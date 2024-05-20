“كنوبس” يحذر من عمليات نصب واحتيال هاتفية باسمه

حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مؤمنيه، من عملية احتيال عبر مكالمات هاتفية تستهدفهم باسمه، يطلب فيها مجهولون الإدلاء بالبيانات البنكية لتحويل تعويضات في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وأكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الضوابط والمساطر الإدارية المتبعة من طرف جميع مصالحه تمنع عليهم الاتصال بالمؤمنين لطلب الإدلاء بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي، خاصة المعلومات المتعلقة بالبطاقة البنكية أو أي معطيات تتعلق بوضعيتهم الإدارية أو الصحية ولم يكلف أي جهة للقيام بهذه المهمة.

وأوضح المصدر ذاته، أن تتبع وضعية ملفات المرض، بما فيها تتبع تحويل التعويضات، يتم عبر الخدمات الإلكترونية للصندوقالمتوفرة على الموقع الإلكتروني www.cnops.org.ma والمحمية برمز سري خاص بكل مؤمن.

ونبه الصندوق، مؤمنيه، إلى خطر الإدلاء بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي، خاصة تلك المتعلقة ببيانات بطاقتهم البنكية لمجهولين، سواء عبر الهاتف أو عبر منصات إلكترونية غير موثوقة، لاحتمال استعمال هذه المعلومات لأغراض مشبوهة.

كما دعا الصندوق، أولئك الذين تعرضوا لمحاولات الاحتيال والنصب، إلى تقديم شكايات للجهات القضائية المعنية وربط الاتصال بمصالح الصندوق ومركز اتصاله، مؤكدا أنه بصدد وضع شكاية لدى الشرطة القضائية من أجل متابعة كل من سيثبت تورطه في عمليات النصب والاحتيال على المؤمنين.

(ي.ع)