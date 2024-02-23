الملك يهنىء رئيس جمهورية غويانا بعيد بلاده الوطني

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غويانا التعاونية، محمد عرفان علي، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لمحمد عرفان علي وأصدق المتمنيات لشعب غويانا التعاونية بمزيد من التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى تقديري لمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

(و م ع)

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