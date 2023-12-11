التنسيق الوطني لقطاع التعليم يتشبث بالتصعيد

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اليوم الاثنين، رفضه للمخرجات المعلن عنها في إطار الإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، عشية أمس الأحد، معتبرة إياها مخيبة للآمال والانتظارات.

وأكد التنسيق الوطني للشغيلة التعليمية، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، مواصلة النضال والصمود، عبر تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه في البيان الصادر يوم 9 دجنبر 2023، وتشبثه بالنضال الميداني الوحدوي مع كافة الإطارات المناضلة في الميدان.

ودعا المصدر ذاته، نساء ورجال التعليم، مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، إلى التصعيد، إلى حين سحب النظام الأساسي وحل جميع الملفات المطلبية المشتركة والفئوية، بالإضافة إلى زيادة معقولة في الأجور والمعاشات، واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين.

(ي.ع)

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