تنسيق مغربي أمريكي يجهض عملية تهريب أكثر من 215 كيلوغراما من الكوكايين بطنجة

أجهضت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الاثنين 11 دجنبر، عملية تهريب دولي بميناء طنجة المتوسط، وحجز 215 كيلوغرام و822، غراما، من مخدر الكوكايين.

ونفذت العملية بتنسيق مع الوكالة الفدرالية الأمريكية لمكافحة المخدرات DEA، في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك مع السلطات الأمريكية لمكافحة عمليات التهريب الدولي للكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وتم ضبط هذه الشحنات من مخدر الكوكايين ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوربية، وانطلقت من أحد موانع البرازيل، ومتوجهة لميناء روتردام.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الحاوية عن

حجز خمس شرائح إلكترونية لتحديد المواقع باستعمال نظام التموضع GPS، موصولة لأكياس الكوكايين، بالإضافة إلى معاينة عدم مطابقة أختام هذه الحاوية للوثائق الخاصة بالبضائع التي تحملها.

وعهد بمهمة البحث والتحري في هذه القضية إلى المكتب

الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية.

وتواصل فرق الكلاب المدربة للشرطة تفتيش باقي محتويات

هذه الحاوية، مع إخضاعها لكشف دقيق بمعدات الرصد، وذلك للتحقق النهائي من فرضية وجود مواد محظورة أخرى داخل هياكله.

إقرأ أيضا: