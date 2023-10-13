بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع أداء سلبي

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع التراجع.

وهكذا بصم مؤشرها الرئيسي “مازي” على انخفاض بنسبة 0,23% ليستقر عند 12.241,17 نقطة.

وسجل مؤشر”MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بعد افتتاح التداولات بقليل، تراجعا بنسبة 0,25%، إلى 994,68 نقطة، في حين سجل “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,3%، إلى 908,18 نقطة.

بالمقابل تعزز ” MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسبة 0,11%، ليستقر عند 1.026,91 نقطة.

على صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف، القرض العقاري والسياحي (+2.56% إلى 400 درهم)، ريسما (+2.13% إلى 240 درهم)، شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (+1.74% إلى 175، 9 درهم)، سنيب (+1.46). % إلى 487 درهم) وصوناسيد (+1.36% إلى 673 درهم).

من جهة أخرى، “لوسيور كريستال” (-3.44% إلى 264.1 درهم)، “مناجم” (-3.3% إلى 1702 درهم)، “أوطو هال” (-2.59% إلى 67.8 درهم)، كولورادو (- 2.08% إلى 46.5 درهم) “الشركة المعدنية إميطير” (1.44% إلى 1300 درهم).

وكان مؤشر”مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,08% ( 12.269,23 نقطة).

(و م ع)

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