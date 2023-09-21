بركة يؤكد مواصلة برامج نقل المياه عبر الطريق السيار المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، أن البرامج المتعلقة بنقل المياه عبر الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق ستتواصل من أجل تلبية حاجيات أزيد من 12 مليون نسمة من ساكنة الرباط والدار البيضاء والمناطق المجاورة لهما.

وشدد بركة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على حرص اللجنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على مواصلة البرامج المسطرة والمتمثلة في تحلية المياه لفائدة المناطق التي تعاني من ندرة في هذه المادة، وكذا العمل على اقتناء العديد من الوحدات المتنقلة لتحلية المياه ومعالجة المياه المعدنية لمواجهة الاشكاليات في هذه المناطق.

كما أكد الوزير، أيضا، على العمل على تقوية الأثقاب الاستكشافية واستغلالها لحل مشاكل ساكنة المناطق القروية التي تعاني من ندرة المياه، فضلا عن مواصلة السياسات الاستباقية لمواجهة الاشكاليات المطروحة بالنسبة لهذه المناطق، من خلال تعزيز الإمكانيات والوسائل اللازمة كالشاحنات الصهريجية، التي تمكن من ضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب.

وسجل الوزير، من جهة أخرى، أنه يجري العمل على تعبئة الإمكانيات الضرورية، لاسيما ذات الصلة بالربط المائي بين سد واد المخازن وسد دار خروفة، لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب لساكنة طنجة.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من طرف رئيس الحكومة في يونيو 2022، حيث تتكون هذه اللجنة من مختلف القطاعات المسؤولة.

(و م ع)

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