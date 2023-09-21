فريق جامعة الأخوين يخطف الأنظار في مسابقة عالمية للبرمجة

تمكن الفريق المغربي من نيل الرتبة الثانية، في مسابقة “الهاكاثون” للبرمجة، التي أقيمت بالدوحة بقطر، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وشركة “مايكروسوفت”، والهيأة الإدارية للرقابة والشفافية بقطر.

وتكون الفريق المغربي من أربعة طلاب من جامعة الأخوين، وهم حمزة العلوي ومنال ميسان ومهدي العلمي إدريسي ومحمد زنطاري، ثم ياسمين فزازي التي تدرس في الولايات المتحدة.

وعرفت المسابقة مشاركة طلابا من 17 دولة، وتعتبر أكبر “هاكاثون” تنظمه الأمم المتحدة في العالم العربي، إذ حصد الفريق اللبناني الرتبة الأولى، فيما جاء الفريق السعودي ثالثا.

وحصل الفريق المغربي على مكافئة مالية وصلت إلى 27 ألف دولار ونصف، والاندماج في الشركات الناشئة في شركة “مايكروسوفت”.

وتضمنت المسابقة موضوعات مثل الشفافية في المشتريات العامة، وتعزيز وحماية الإبلاغ عن الفساد، وحماية الرياضة من الفساد، والإبلاغ عن الفساد المرتبط بإدارة المياه، وتعزيز مقاومة القطاع الخاص للفساد، والابتكار في التعليم، إذ تم رعاية الدورة من قبل مؤسسات معروفة، مثل معهد الجزيرة للإعلام، ووكالة الأمن السيبراني الوطنية القطرية، ووزارة الثقافة القطرية، ووزارة الرياضة والشباب القطرية.

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