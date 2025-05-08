نقل تعسفي يطول مستخدما بشركة النقل الحضري بتطوان بعد تأسيسه لمكتب نقابي

أفادت مصادر نقابية بأن شركة “إيصال المدينة” للنقل الحضري بتطوان أصدرت قرارًا يقضي بنقل المستخدم المسمى “سعيد الغريب” إلى مدينة أكادير، وهو القرار الذي وُصف بـ”التعسفي وغير المبرر”، نظرًا لما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية على استقراره المهني والأسري.

ويأتي هذا القرار، حسب المصادر نفسها، عقب انتخاب سعيد الغريب رئيسا للمكتب النقابي الذي تم تأسيسه، أخيرا داخل الشركة، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد أن نال ثقة زملائه خلال الجمع العام التأسيسي.

و اعتُبر هذا الإجراء بمثابة طرد غير مباشر من العمل، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام الشركة للحقوق النقابية. كما أشار النقابيون إلى أن السلطات المحلية امتنعت عن تسلُّم محضر الجمع العام، وهو ما وصفوه ب”محاولة ممنهجة لمنع تأسيس التنظيم النقابي داخل المؤسسة”.

من جهتهم، أعرب عدد من النشطاء النقابيين والحقوقيين عن تضامنهم مع المستخدم “سعيد الغريب”، مستنكرين ما اعتبروه “انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في التنظيم والانتماء النقابي”، ودعوا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية الوضع وضمان احترام الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي بالمغرب.

يوسف الجوهري (تطوان)

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