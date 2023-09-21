بايتاس: 310 صحفيين أجانب غطوا الزلزال وهذا سبب ترحيل فرنسيين منهم

بعد منع صحفيين فرنسيين من تغطية أحداث زلزال الحوز، والتحامل الإعلامي الفرنسي الذي رافق هذا الحدث، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب يحترم حرية التعبير والرأي، وسمح لأزيد من 310 صحفيين من دول أخرى من المشاركة في هذه التغطية.

وكشف بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الصحفيين الفرنسيين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم ومنعهم من التغطية، دخلا المغرب على أساس سياحة، ولم يكن لهما ترخيص كباقي القنوات الدولية التي قامت بالتغطية.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ربع الصحفيين الأجانب فرنسيو الجنسية، وأن 78 منهم نقلوا الأخبار من قلب الحدث وسمحت لهم السلطات بأخذ التصريحات والعمل بحرية، رغم تسجيل بعض الانتهاكات وغياب للموضوعية في نشر الأخبار في صفوف بعضهم.

وأشاد بايتاس، بحجم التغطية الصحفية التي رافقت أحداث الزلزال، خاصة الوطنية، مبرزا أن المعلومات كانت متوفرة في جميع القنوات، ما يعزز ويبرز نجاح المغرب على هذا المستوى.

(و م ع)

إقرأ أيضا: