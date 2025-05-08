“إيكوس” وياسين الإدريسي يتعاونان للاحتفاء بالتعبير عن الذات من خلال الفن

أعلنت علامة “آيكوس” عن شراكة إبداعية جديدة مع الفنان المغربي المعاصر ياسين الإدريسي، في إطار تعاون يحتفي بالفردانية والابتكار والتعبير الحر عن الذات.



وتجسد هذه الشراكة من خلال مجموعة فنية فريدة، تهدف إلى تحويل ملحقات “آيكوس” إلى أعمال فنية نابضة بالألوان والمشاعر، تعكس الشخصية وتعبر عن الذات.

مستوحاة من العالم الفني الخاص لياسين الإدريسي، تمزج هذه المجموعة بين الجرأة الفنية والتعبير الشخصي، وتدعو مستخدمي “آيكوس” إلى إطلاق العنان لخيالهم، وتجربة تصاميم جديدة تعبّر عن أسلوبهم الفريد وهويتهم الشخصية.

وفي هذا السياق، صرحت آنا كوينتانيا، مديرة المنتجات الخالية من الدخان لدى “فيليب موريس المغرب“ قائلة: “إن تعاوننا ينبع من قناعة راسخة بأن الفضول هو مفتاح الإبداع. هوالذي يدفعنا لاكتشاف آفاق جديدة، ويحفزنا على تجاوز الحدود، والسعي المستمر نحو بدائل أفضل خالية من الدخان. إن الفضول هوجوهر الابتكار لدى “آيكوس“.

ويمثل هذا المشروع امتدادا للمنصة التي أطلقتها “آيكوس” بهدف دعم الفنانين المغاربة وإتاحة تجارب فنية ملهمة، تلامس الحواس وتحاكي الرؤى الفردية. ويشكل الفن في هذا الإطار لغة تواصل جديدة بين العلامة ومجتمعها، تجسد من خلالها قيم الابتكار والتجديد.

من جانبه، صرح ياسين الإدريسي قائلا: “في صميم هذا التعاون تكمن فكرة جوهرية: أن التعبير عن الذات هو شكل من أشكال القوة. فهو لا يتوقف عند المظهر الخارجي أو ما نرتديه، بل يتعداه ليشمل الرسائل التي نوجهها إلى العالم من حولنا”.

نبذة عن ياسين الإدريسي

يعد ياسين الإدريسي أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في المغرب، ويتميز بأسلوبه الفني الجريء وألوانه الزاهية وأعماله العميقة ذات الطابع الشخصي. تعرف أعماله بتحديها للمعايير السائدة واحتفائها بالفردية والاختلاف.

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