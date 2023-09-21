من الشمال انطلقت.. قافلة تضامنية تحمل مساعدات مهمة لمتضرري زلزال الحوز

من الشمال إلى المناطق المتضررة من زلزال الحوز، انطلقت بعد زوال اليوم (الخميس) القافلة التضامنية التي تأتي بمبادرة شخصية من البرلماني عن عمالة المضيق الفنيدق “محمد العربي المرابط” باعتباره النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بمرتيل، والرئيس السابق للمجلس الإقليمي.

وحسب ما توصلت به “الصباح”من معطيات فإن القافلة التي تعبر عن تضامن اقليم المضيق الفنيدق تمكنت من تجنيد ست شاحنات من الحجم الكبير وخمس سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى سيارات لنقل البضائع من المنتظر تسخيرها لتوزيع المساعدات وإيصالها إلى المناطق التي لا تستطيع الشاحنات الكبيرة الوصول إليها.

وفي تصريح لصاحب هذه المبادرة أكد ل “الصباح” أن القافلة التي توجهت من مرتيل صوب المناطق المتضررة باقليم تارودانت في خطوة أولى، استطاعت “تعبئة 500 سرير اسفنجي، و1000 وسادة، إضافة إلى 130 خيمة سيتم تخصيصها لإيواء السكان الذين انهارت منازلهم جراء الزلزال”.

كما تضمنت قافلة المساعدات تخصيص “3000 بذلة رياضية موجهة للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين سنتين و14 سنة، و1500 غطاء من الحجم الكبير ومثلها من الحجم الصغير ومصابيح كهربائية من الحجم الكبير تشتغل بالطاقة الشمسية و600 من الحاملات الخشبية للأسرة”، كما ضمت المساعدات عددا من الألعاب الخاصة بالأطفال و24 ألف قنينة ماء، و40 ألف قطعة من الحلويات وأعداد مهمة من لفافات البلاستيك لتغطية الخيام”، و40 ثلاجة وكراسي …

وأفاد المصدر ذاته أن القافلة التي انطلقت اليوم (الخميس) من ساحة أمية بمرتيل سيشرف المشاركون فيها على توزيع مساعدات على الدواوير المتضررة باقليم تارودانت قبل التوجه إلى المناطق المتضررة باقليم الحوز.

يوسف الجوهري(تطوان)

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