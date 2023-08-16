جرى يوم أمس الثلاثاء، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بعمالة إقليم تاونات، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بحضور العديد من الشخصيات.

وهمت هذه الحركة الانتقالية، المتعلقة بعدد من المناصب بالإدارة الترابية، 12 رجل سلطة، وترقية ثلاثة آخرين. حيث تهدف هذه العملية إلى إعطاء نفس جديد لدينامية عمل الإدارة الترابية والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتشجيع التنمية بمختلف المجالات.

وفي كلمة بالمناسبة أكد الكاتب العام لعمالة إقليم تاونات، بوبكر قلوح، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية في هيأة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

وحث قلوح، رجال السلطة على ترسيخ سياسة القرب والانخراط في مسلسل التنمية المستدامة وفق مبادئ الحكامة الرشيدة، داعيا إلى العمل على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الإدارية لهم بشكل جيد، والإنصات إلى تظلماتهم وشكاويهم، خاصة، من خلال العمل الميداني.

كما دعا الكاتب العام، كافة رجال السلطة إلى التحلي بالجدية والتفاني في أداء مهامهم، وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين.

يشار إلى أن إقليم تاونات، من حيث تقسيمه الإداري، يتكون، من 5 باشويات، و4 دوائر، و23 قيادة، و4 ملحقات إدارية، كما يتكون من حيث تقسيمه الجماعي من 49 جماعة منها 5 جماعات حضرية.

(و م ع)

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