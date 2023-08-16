الحموشي يرقي شهيد الواجب المهدي شرفاوي

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، منح شهيد الواجب حارس الأمن المهدي شرفاوي، العامل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، ترقية استثنائية في الرتبة، بعد وفاته بسبب مضاعفات إصابته في حادثة سير بدنية خلال مزاولته لمهامه المتمثلة في ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

كما أسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولكافة مصالح الأمن الوطني المختصة من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة شهيد الواجب.

وكان موظف الشرطة شهيد الواجب يعمل قيد حياته بفرقة مكافحة العصابات بالدار البيضاء، وتوفي صبيحة يومه الأربعاء بالمستشفى بسبب مضاعفات إصابته في حادثة سير، تعرض لها رفقة زميله، بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء في الرابع من غشت الجاري، وذلك خلال اضطلاعهما بمهام نظامية مرتبطة بحماية أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

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