الدولي المغربي زياش يقترب من التوقيع لنادي غلطة سراي التركي

كشف الموقع التركي المتخصص في الأخبار الرياضية (أ سبور)، اليوم الأربعاء، أن الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، اقترب من التوقيع مع نادي غلطة سراي التركي.

ونقل الموقع عن الصحفي فابريزيو رومانو، بشبكة “سكاي سبورتس” المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، قوله إن “تشلسي وغلطة سراي توصلا إلى اتفاق لانتقال حكيم زياش”.

وأضاف فابريزيو رومانو “تتبقى بعض التفاصيل ثم إجراء فحصه الطبي لإتمام إجراءات الانتقال”، وفقا لما نقله (أ سبور).

وبفضل مسيرته في مونديال 2022 وقدرته على خلق الفرص، أصبح الدولي المغربي لاعبا مطلوبا في سوق الانتقالات.

وانضم نجم أسود الأطلس، البالغ من العمر 30 عاما إلى تشيلسي من أجاكس مقابل 33 مليون جنيه إسترليني في العام 2020. وكانت مسيرته مع البلوز غير منتظمة، حيث عانى الدولي المغربي من العديد من التغييرات على رأس الإدارة التقنية للنادي اللندني.

وفي يناير الماضي، أعاقت مشاكل تقنية إعارة حكيم زياش لباريس سان جيرمان خلال اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الشتوية.

(و م ع)

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