حموشي يتابع حالة الشرطيين المدهوسين بسيارة مخمور في البيضاء

وجه المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعليمات صارمة بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي والصحي للشرطيين المصابين دهسا من قبل مخمور، صباح اليوم (الجمعة) بالبيضاء، مع تحمل جميع نفقات الاستشفاء والتطبيب، والسهر على متابعة وضعيتهما الصحية، بتكليف لجنة من المصالح الاجتماعية والطبية للأمن.

وحسب ما ذكره بيان لولاية أمن البيضاء، فقد أصيب الشرطيان اللذان يعملان بفرقة مكافحة العصابات، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، خلال مشاركتهما في تأمين مكان عثر فيه على جثة شخص يعيش حالة التشرد كان ضحية حادثة سير مع جنحة الفرار، لتسهيل مأمورية مصلحة حوادث السير، إذ انحرف أحد مستعملي الطريق عن مساره بسبب السرعة المفرطة وحالة السكر، متسببا في حادثة سير مع إحدى المركبات قبل أن يصيب الشرطيين بإصابات بليغة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطيين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابتهما بجروح خطيرة وكسور متعددة، بينما تم توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

يسرى عويفي

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