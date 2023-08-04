تعاون بين الديستي والاستخبارات الإسبانية يطيح بداعشيين

مكن تعاون أمني وثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبار الإسباني، من توقيف متطرفين اثنين ينشطان في الترويج لتنظيم “داعش” الإرهابي، يومي 1 و2 غشت، في كل من إقليمي زامورا وفالنسيا.

ويتعلق الأمر بالمشتبه فيهما سالم ح.ص وه.ك.م، اللذين اعتقلهما الحرس الإسباني، بعدما رصد نشاطهما الذي يهدف استقطاب شبابا وقاصرين وتلقينهم الفكر الجهادي وإعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية دموية، وعرضهما على المحكمة الوطنية بمدريد للتحقيق معهما حول المنسوب لهما، ليتم وضعهما في الحبس الاحتياطي حتى استكمال التحقيق.

جدير بالذكر أن التعاون الوثيق بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية والإسبانية، سبق وأن مكن من إنقاذ الجارة الشمالية من اعتداءات دموية كان من شأن وقوعها إيقاع بضحايا، وهو الأمر الذي ما فتئ المسؤولون الأمنيون والسياسيون الإسبان يشيدون به.

يسرى عويفي

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