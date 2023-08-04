الكوكايين والقرقوبي يطيحان بعشرينية وشريكها في الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 3 غشت الجاري، من توقيف شخص وامرأة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والفساد.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيه الرئيسي جرى على مستوى محطة السكة الحديدية بالرباط مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 100 غرام من مخدر الكوكايين و 1780 قرص مخدر من بينها 780 قرص طبي من نوع “ريفوتريل” و 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه، وفق المصدر ذاته، من حجز قنينات لاستهلاك مخدر “البوفا” وميزانين إلكترونيين وتسعة أسلحة بيضاء، علاوة على توقيف امرأة تبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع المشتبه فيهما معا للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

يسرى عويفي

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