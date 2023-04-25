الرصاص لإيقاف جانح مسلح بفاس

أفاد مصدر أمني بأن مقدم شرطة يعمل بولاية أمن فاس اضطر، صباح اليوم الثلاثاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص هدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لثلاث عمليات للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إحداها كانت مقرونة بالضرب والجرح، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابت إحداهما المعني بالأمر.

وأضاف أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من درء الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

(ومع)

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